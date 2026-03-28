Ночной "хлопок" в тылу РФ: неизвестные дроны устроили огненное шоу на Ярославском НПЗ

По сообщениям из открытых источников и видео с места событий, по объекту было зафиксировано несколько попаданий дронов, после чего на территории предприятия вспыхнули пожары.

Официальные власти РФ традиционно ограниченно комментируют подобные инциденты, однако видео с пожарами на территории завода активно распространяются в социальных сетях.

Так, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в области в ночь на 28 марта якобы отразили атаку более 30 БПЛА. Кроме того, по его словам, поздно вечером 27 марта в аэропорту Ярославля вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По имеющимся кадрам, беспилотники заходили на цель не прямым маршрутом, а с северо-западного направления, фактически пролетев над городом перед ударом по промышленной зоне. Такая траектория могла быть выбрана для обхода российской противовоздушной обороны.

В результате атаки наблюдалось горение по меньшей мере в трех различных точках на территории предприятия. Речь идет о возгорании нефтепродуктов в районе производственной эстакады или технологической установки, горение газов после возможного поражения технологического оборудования, а также пожар в районе резервуарного парка, где хранится готовая продукция и промежуточные компоненты переработки.

Из-за ограниченного количества видео с разных ракурсов точно установить, какие именно установки были повреждены, пока сложно.

Что известно о Ярославском нефтеперерабатывающем заводе

Ярославский нефтеперерабатывающий завод (также известный как Slavneft-YANOS) - один из крупнейших и стратегически важных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие, которое работает с 1961 года, принадлежит компании "Славнефть".

Предприятие обеспечивает топливом как гражданский рынок, так и российскую армию. Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год (примерно 300 тыс. баррелей в сутки).

Ярославский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Ярославль примерно в 250 км от Москвы. Расстояние до границы с Украиной - более 700 км, что долгое время считалось безопасным для российской инфраструктуры.

Напомним, объект уже неоднократно подвергался атакам дронов, в частности в январе 2024 года и декабре 2025 года.