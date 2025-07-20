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В Запорожье прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Воскресенье 20 июля 2025 01:26
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В Запорожье прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики Фото: взрывы в Запорожье из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Запорожье в ночь на 20 июля прогремели взрывы на фоне ударов российской баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Незадолго до этого он сообщил, что в районе области зафиксированы беспилотники типа "Шахед".

Атака дронов на Харьков

В ночь на 15 июля РФ ударила по Харькову дронами "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов. В итоге, три человека пострадали в результате взрывов.

11 июля из-за атаки пострадал как минимум один человек.

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