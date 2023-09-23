Над Днепром сбили 12 "шахедов": обломки повредили критическую инфраструктуру

Ночью 23 сентября россияне атаковали Днепропетровскую область - в областном центре был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Ночная атака

Всего за ночь над областью силами ВК "Восток" сбиты 12 вражеских БПЛА типа Shahed. При этом обломки повредили объект критической инфраструктуры в Днепре. А в Новоалександровской общине Днепровского района пострадали две АЗС и светофор.

"Загорелась сухая трава. Пламя спасатели обуздали. Другие последствия атаки уточняются. Люди - невредимые", - сказал Лысак.

Обстрелы Никопольского района

На Марганец Никопольского района россияне сбросили боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевскому обществу - угнали из тяжелой артиллерии.

"Убиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили. Избиты и 5 хозяйственных сооружений и газопровод. Прошло без погибших и пострадавших", - сообщил председатель ОВА.

Ночная атака 23 сентября

В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. Воздушные тревоги были объявлены на Юге и Востоке, Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении противником ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Во время тревог взрывы раздавались в Одесской области и в Днепре - там насчитали по меньшей мере пять взрывов. Позже стало известно, что в Одесской области россияне попали двумя ракетами "Оникс" в рекреационную зону.

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