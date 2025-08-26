Россияне потеряли за сутки почти 900 оккупантов, много дронов и автотехники, - Генштаб

Российские оккупанты за последние сутки, с 25 на 26 августа, потеряли еще 890 оккупантов. Также ВСУ уничтожили почти сотню дронов и столько же автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 августа 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 25 августа, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений. Причем 43 раза россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БПЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система и средство РЭБ противника", - информировали в Генштабе.