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Ночная атака "Шахедов": украинские защитники уничтожили все дроны россиян

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых вражеских дронах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью были уничтожены все ударные беспилотники, которые российские оккупанты запускали для атаки по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании уточнили, что всего противник для очередного воздушного удара применил десять дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", - говорится в заявлении Генштаба.

Ночная воздушная атака РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая войска РФ запустили группы ударных дронов типа "Шахед" в сторону Николаевской и Одесской областей для очередной воздушной атаки. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Николаевской области в районе Снигиревки были слышны взрывы из-за ударных беспилотников противника.

Кроме того, в командовании Воздушных сил фиксировались пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией россиян для ударов по Харьковской области.

Добавим, что из-за вражеской атаки были взрывы в Харькове. Представители руководства города и области рассказали, что вражеский удар пришелся по району жилой застройки. Стало известно о пожарах в частных жилых домах, и об одном пострадавшем.

Кроме того, удар был нанесен росармией и по Дергачам Харьковского района.

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