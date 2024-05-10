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Нічна атака "Шахедів": українські захисники знищили усі дрони росіян

Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали для атаки по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні уточнили, що загалом противник для чергового повітряного удару застосував десять дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", - йдеться в заяві Генштабу.

Не тількі "Шахеди", а й ракети

Як пізніше розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти атакували територію України цієї ночі не тільки "Шахедами", а й ракетами.

Так, пояснив він, ворог запускав 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини. А 10 ударних безпілотників -  із території тимчасово окупованого Криму.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - розповів Олещук.

Нічна повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня війська РФ запустили групи ударних дронів типу "Шахед" у бік Миколаївської та Одеської областей для чергової повітряної атаки. У кількох регіонах була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що у Миколаївській області в районі місті Снігурівка було чути вибухи через ударні безпілотники противника.

Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією росіян для ударів по Харківській області.

Додамо, що через ворожу атаку були вибухи у Харкові. Представники керівництва міста та області розповіли, що ворожий удар прийшовся по району житлової забудови. Стало відомо про пожежі у приватних житлових будинка, та про одного потерпілого.

Крім того, удар був завданий росармією і по Дергачах Харківського району.

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