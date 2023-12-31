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Ночная атака россиян по Харькову: появились фото последствий

Фото: последствия ночного обстрела россиянами Харькова (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Владислав Прийменко

Мэр Харькова Игорь Терехов показал фото последствий ночного удара российских войск по Харькову 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждены здания в центре города. Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", - сообщил мэр.

На фотографиях видны пожары и разрушения, возникшие после ударов беспилотников по городу. 

Фото: последствия ночной атаки россиян по Харькову (t.me/ihor_terekhov)

Также мэр добавил, что россияне хотят запугать харьковчан в преддверии Нового года и поблагодарил спасателей.

"В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы и несокрушимы! Спасибо всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов", - сказал мэр.

Атака россиян по Харькову

Ночью 31 декабря россияне атаковали Харьков беспилотниками. Жители города услышали как минимум пять взрывов. Мэр города Терехов сообщал о разрушенных зданиях в центре города и поврежденных коммуникациях.

Днем ранее, 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Повреждены отель и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и два ребенка.

Позже стало известно о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Следователи установили, что по Харькову российские войска ударили ракетами "Искандер-М".

К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.

 

 

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