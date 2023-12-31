Ночная атака россиян по Харькову: появились фото последствий

"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждены здания в центре города. Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", - сообщил мэр.

На фотографиях видны пожары и разрушения, возникшие после ударов беспилотников по городу.