Нічна атака росіян у Харкові: з'явилися фото наслідків

"Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", - повідомив мер.

На фотографіях видно пожежі та руйнування, що виникли після ударів безпілотників по місту.

Фото: наслідки нічної атаки росіян по Харкову (t.me/ihor_terekhov)

Також мер додав, що росіяни хочуть залякати харків'ян напередодні Нового року та подякував рятувальникам.

Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося - ми непереможні і незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів", - сказав мер.

Атака росіян по Харкову

Вночі 31 грудня росіяни атакували Харків безпілотниками. Жителі міста почули щонайменше п'ять вибухів. Мер міста Терехов повідомляв про зруйновані будівлі в центрі міста та пошкоджені комунікації.

Днем раніше, 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель та житловий будинок. Серед постраждалих іноземний журналіст та дві дитини.

Пізніше стало відомо про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Слідчі встановили, що по Харкову російські війська вдарили ракетами "Іскандер-М".

До речі, з'явилися фотографії готелю "Kharkiv Palace", в який влучили ракетою російські війська.