Удар по центру Харькова: россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М"

Следователи установили вид ракеты, которой российские войска ударили по Харькову вечером 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного" .

Руководитель Харьковской областной полиции Владимир Тимошко сказал источнику, что город россияне обстреливали ракетами "Искандерами-М".

"Россияне попали по зданию отеля Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М"", - сообщил Тимошко.

Также по его словам, в отеле были заняты номера, но неизвестно число людей, которые находились там во время обстрела.

"Известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали", - сообщил руководитель полиции.

Атака россиян по центру Харькова 30 декабря

Вечером 30 декабря центр Харькова подвергся ракетной атаке россиян. Повреждены отель и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.

Позже стало известно о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Ранее, мэр Харькова Игорь Терехов, рассказал, что россияне обстреляли город ракетами типа "С-300", выпущенных из Белгородской области. В центре города было два мощных взрыва.

К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.