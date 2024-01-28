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Ночная атака россиян дронами и баллистикой: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Фото: силы ПВО сбили четыре "Шахеда" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 января, атаковали территорию Украины "Шахедами" и баллистикой. Силы ПВО уничтожили четыре ударных дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 28 января 2024 года враг атаковал восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области РФ и тремя ракетами С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории региона", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что враг атаковал гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки есть попадание в промышленный объект. После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В Воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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