Ночная атака россиян дронами и баллистикой: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

"В ночь на 28 января 2024 года враг атаковал восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области РФ и тремя ракетами С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории региона", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что враг атаковал гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки есть попадание в промышленный объект. После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В Воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.