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В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

Пятница 16 августа 2024 00:22
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В Киеве слышны взрывы: работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 августа в Киеве слышны звуки взрывов. В столице работает ПВО по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, канал Киевской областной военной администрации и собственного корреспондента.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 00:19.

В КОВА уточнили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано беспилотники, поэтому силы ПВО работают по вражеским силам.

Также в КОВА призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Чуть раньше в 00:18, Воздушные силы уточнили, что в пределах столицы зафиксирован "Шахед".

Где объявлена тревога

Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.

В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

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