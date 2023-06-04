Ночная атака РФ по Украине: ПВО уничтожила 4 ракеты и 3 дрона противника

Украинские военные отметили, что РФ продолжает ночные атаки по территории нашей страны беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Так, с 01.00 по 04.00 воскресенья 4 июня захватчики применили 5 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области (РФ), а также 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые противник выпустил из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона!" - говорится в сообщении.

Ночная атака по Украине 4 июня

Ночью 4 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, и в регионах сообщали о работе ПВО. По данным мониторинговых групп, с территории РФ стратегическая авиация нанесла ракетные удары по нашей стране. Кроме того, сообщалось о применении противником беспилотников.

Позже власти Киева проинформировали, что все вражеские воздушные цели, которые летели на столицу, были сбиты нашей противовоздушной обороной.

Также этой ночью стало известно о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги и работы ПВО.

Добавим также, что в течение прошлого месяца РФ значительно усилила воздушные атаки по городам Украины, применяя для ударов дроны и различные типы ракет. Чаще всего подобные атаки оккупанты проводили в ночное время, и продолжили такую практику в июне.

Перед этим, во время вражеской атаки ночью 2 июня, ПВО ВСУ уничтожило все 15 крылатых ракет и 21 дрон "Шахед". При этом в Киевской области из-за падения обломков есть раненые.