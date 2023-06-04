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Нічна атака РФ по Україні: ППО знищило 4 ракети і 3 дрони противника

Фото: українські військові збили 4 ворожі ракети та 3 дрони вночі 4 червня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали по Україні чергового удару ракетами та дронами типу "Шахед" вночі 4 червня. Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 4 крилаті ракети та 3 БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові зазначили, що РФ продовжує нічні атаки по території нашої країни безпілотниками та крилатими ракетами з військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури.

Так, з 01.00 по 04.00 неділі 4 червня загарбники застосували 5 іранських ударних БПЛА "Shahed-136/131" з Брянської області (РФ), а також 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які противник випустив із шести бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони!" - йдеться у повідомленні.

Нічна атака по Україні 4 червня

Вночі 4 червня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, і в регіонах повідомляли про роботу ППО. За даними моніторингових груп, з території РФ стратегічна авіація завдала ракетних ударів по нашій країні. Крім того, повідомлялося про застосування противником безпілотників.

Пізніше влада Києва поінформувала, що всі ворожі повітряні цілі, які летіли на столицю, були збиті нашою протиповітряною обороною.

Також цієї ночі стало відомо про вибухи у Кропивницькому на тлі повітряної тривоги та роботи ППО.

Додамо також, що протягом минулого місяця РФ значно посилила повітряні атаки по містах України, застосовуючи для ударів дрони та різні типи ракет. Найчастіше подібні атаки окупанти проводили вночі, і продовжили таку практику в червні.

Перед цим, під час ворожої атаки вночі 2 червня ППО ЗСУ знищило всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.

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