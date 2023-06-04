В Кропивницком раздались взрывы

В ночь на 4 июня в Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Информация о взрывах появилась около 3:32. В городе и области объявлена воздушная тревога, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкевич призвал жителей призывать оставаться в укрытиях.

Ночная атака 4 июня

Ночью, 4 июня, Россия продлила серию почти ежедневных ночных обстрелов территории Украины. Воздушная тревога оглашена во всех областях страны. Мониторинговые группы пишут о наличии в воздушном пространстве ракет и БПЛА типа Shahed.

Также сообщалось о работе ПВО на подступах к Киеву.

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