Ночная атака РФ на Сумы: частично разрушено здание учебного заведения (фото)

В Сумах спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российской атаки на одно из местных учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В ведомстве отметили, что 11 сентября около часа ночи вражеские беспилотники ударили по территории одного из учебных заведений Сум.
Здания заведения получили существенные повреждения и частичные разрушения, а в одном из них возник пожар.
"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели также обнародовали фото и видео последствий вражеского обстрела.
Как сообщалось, в ночь на 11 сентября около 01:00 в Сумах прогремели взрывы.
Позже в Сумской ОВА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.
Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте прилета вспыхнул пожар.