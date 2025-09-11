Ночная атака РФ на Сумы: частично разрушено здание учебного заведения (фото)

В ведомстве отметили, что 11 сентября около часа ночи вражеские беспилотники ударили по территории одного из учебных заведений Сум.

Здания заведения получили существенные повреждения и частичные разрушения, а в одном из них возник пожар.

"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также обнародовали фото и видео последствий вражеского обстрела.