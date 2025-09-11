RU

Ночная атака РФ на Сумы: частично разрушено здание учебного заведения (фото)

Фото: последствия прилета "Шахедов" по Сумах (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Сумах спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российской атаки на одно из местных учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В ведомстве отметили, что 11 сентября около часа ночи вражеские беспилотники ударили по территории одного из учебных заведений Сум.

Здания заведения получили существенные повреждения и частичные разрушения, а в одном из них возник пожар.

"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также обнародовали фото и видео последствий вражеского обстрела.

Как сообщалось, в ночь на 11 сентября около 01:00 в Сумах прогремели взрывы.

Позже в Сумской ОВА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.

Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте прилета вспыхнул пожар.

