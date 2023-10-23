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Ночная атака. Над Одесской областью сбили девять "шахедов"

Понедельник 23 октября 2023 07:46
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Ночная атака. Над Одесской областью сбили девять "шахедов" Фото: над Одесской областью сбили 9 "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 23 октября россияне атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed, девять из них были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Там отметили, что ночная атака длилась более 3,5 часов. Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.

"Девять БпЛА были сбиты в Одесской области, еще один - в Винницкой области", - отметили в Силах обороны.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.

Ночная атака 23 октября

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу.В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.

Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.

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