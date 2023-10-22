В Киевской области зафиксирован российский беспилотник: работает ПВО
В Киевской области зафиксирован пролет российского беспилотника. В настоящее время в регионе работают Силы ПВО.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал КОВА, Telegram-канал КМВА, Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
Перед этим в Вышгороде сообщали о взрывах.
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
При этом жителей региона призывают соблюдать информационную тишину.
"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Киеве
Через несколько минут в Киеве объявили воздушную тревогу.
"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - Сергей Попко, начальник КГВА.
Работа ПВО
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил работу ПВО в области и призвал граждан не снимать фото и видео.
"Не снимайте работу ПВО. В небе фиксируются цели, Воздушные силы работают", - написал он.
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