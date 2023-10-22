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В Киевской области зафиксирован российский беспилотник: работает ПВО

Воскресенье 22 октября 2023 22:15
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В Киевской области зафиксирован российский беспилотник: работает ПВО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области зафиксирован пролет российского беспилотника. В настоящее время в регионе работают Силы ПВО.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал КОВА, Telegram-канал КМВА, Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Перед этим в Вышгороде сообщали о взрывах.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

При этом жителей региона призывают соблюдать информационную тишину.

"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве

Через несколько минут в Киеве объявили воздушную тревогу.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - Сергей Попко, начальник КГВА.

Работа ПВО

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил работу ПВО в области и призвал граждан не снимать фото и видео.

"Не снимайте работу ПВО. В небе фиксируются цели, Воздушные силы работают", - написал он.

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