Ночная атака на Киевскую область: обломки дрона попали в многоэтажку

Ночью обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение.

Дом еще не заселен, поскольку находится на стадии строительства, поэтому людей внутри не было.

Обломки частично повредили несколько помещений на 11-м и 23-м этажах.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако охранник жилого комплекса, мужчина 1974 года рождения, испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь.

Фото: ГСЧС Украины

На месте работали экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия атаки.