Нічна атака на Київщину: уламки дрона влучили в багатоповерхівку

Вночі уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, запобігши його поширенню.

Будинок ще не заселений, оскільки перебуває на стадії будівництва, тож людей усередині не було.

Уламки частково пошкодили кілька приміщень на 11-му та 23-му поверхах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

Фото: ДСНС України

На місці працювали екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.