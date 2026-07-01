В центре Киева горит отель после атаки дронов

Ночная атака на Киев привела к пожару в отеле. На месте работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко .

Возгорание стало результатом атаки оккупантов РФ на столицу. На место прибыли спасатели ГСЧС и медики.

Чиновник проинформировал, что пожар зафиксирован в центральном, Шевченковском районе Киева. Сейчас там горит гостиничное помещение.

Контекст новости

Как мы уже сообщали, российские кафиры 1 июля дронами атаковали Киев. В столице и на подступах к городу работают силы ПВО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии заявил, что россияне сегодня ночью могут провести новый массированный удар по Украине. Такую информацию получила украинская разведка.