Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА
В ночь на 3 октября российская армия в который раз била по Киеву с помощью ударных БПЛА. Ни один из них своей цели не достиг – ПВО уничтожила около 15 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Там отметили, что тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.
- ночь;
- использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed;
- заходы на город с разных направлений и высот;
- атаки разными количественными группами.
Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. "Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг", - говорится в сообщении КГВА.
По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.
По данным оперативной сводки, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе Киева. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожаров, информация о пострадавших также не поступала, сообщили в КГВА.
Напомним, в ночь на 3 октября в Киеве и ряде областей Украины из-за российской атаки ударными дронами была объявлена воздушная тревога.
Первая волна атаки произошла примерно в полночь. В столице работала ПВО. В Деснянском районе упали обломки беспилотника.
Повторные взрывы в столице были слышны примерно в 2:30.
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