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В Киеве работало ПВО, обломки дрона упали возле многоэтажки, - КМВА

Четверг 03 октября 2024 00:54
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В Киеве работало ПВО, обломки дрона упали возле многоэтажки, - КМВА Фото: иранский дрон "Шахед" в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь со 2 на 3 октября Россия в очередной раз атаковала Киев дронами. Обломки одного из них упали возле многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

"В городе работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города, предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", - говорилось в сообщении в 00:31.

В КМВА добавили, что на момент публикации сообщения угроза применения ударных БпЛА для Киева продолжается.

Позже, в 00:44, Киевская городская военная администрация уточнила, что падение обломков было около жилого дома - видимые повреждения здания и пожар отсутствуют. Кроме того, информация о пострадавших не поступала.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит так.

В Киеве работало ПВО, обломки дрона упали возле многоэтажки, - КМВА

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