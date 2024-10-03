В Киеве работало ПВО, обломки дрона упали возле многоэтажки, - КМВА

В ночь со 2 на 3 октября Россия в очередной раз атаковала Киев дронами. Обломки одного из них упали возле многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

"В городе работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города, предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", - говорилось в сообщении в 00:31.

В КМВА добавили, что на момент публикации сообщения угроза применения ударных БпЛА для Киева продолжается.

Позже, в 00:44, Киевская городская военная администрация уточнила, что падение обломков было около жилого дома - видимые повреждения здания и пожар отсутствуют. Кроме того, информация о пострадавших не поступала.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит так.