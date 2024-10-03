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В Киеве слышны звуки взрывов

Четверг 03 октября 2024 02:32
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В Киеве слышны звуки взрывов Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 октября в Киеве были слышны звуки взрывов. Известно, что в воздушном пространстве зафиксированы дроны, по которым работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Киеве были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 02:20.

Отметим, что около двух часов назад в Киевской городской военной администрации сообщалось, что угроза применения ударных БПЛА по Киеву остается. По ним работает ПВО.

Обновлено в 02:38

В Киевской областной военной администрации (КОВА) снова сообщили, что в области работает ПВО.

Украинцев призвали ни в коем случае не делать фото и видеофиксацию работы Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал тревоги связан с вражескими беспилотниками, которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.

В Киеве слышны звуки взрывов

Напомним, что в результате работы ПВО в Киеве, обломки вражеского беспилотника упали возле дома в Деснянском районе. Видимых повреждений здания и пожара не было. Информация о пострадавших также не поступала.

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