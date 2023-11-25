Атака "Шахедов" на Киев: несколько групп дронов "идут" на столицу, - Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице громко. Силы ПВО сбивают российские БПЛА. Еще несколько групп "Шахедов" идут в Киев. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении Кличко.

Ночная атака россиян 25 ноября

Российские войска в ночь с 24 на 25 ноября предприняли очередную попытку атаковать территорию Украины с помощью дронов-камикадзе, также в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения балистики.

Несколько груп дронов типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Украины с севера и юга. О взрывах и работе ПВО сообщалось в Киевской и Кировоградской областях. Большинство вражеских беспилотников летело в направлении столицы.

Позже серия громких взрывов прозвучала в столице. Как отметили в КГВА, украинские силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.