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Атака "Шахедов" на Киев: несколько групп дронов "идут" на столицу, - Кличко

Суббота 25 ноября 2023 05:42
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Атака "Шахедов" на Киев: несколько групп дронов "идут" на столицу, - Кличко Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Несколько новых групп ударных беспилотников типа "Шахед" двигаются в сторону Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице громко. Силы ПВО сбивают российские БПЛА. Еще несколько групп "Шахедов" идут в Киев. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении Кличко.

Ночная атака россиян 25 ноября

Российские войска в ночь с 24 на 25 ноября предприняли очередную попытку атаковать территорию Украины с помощью дронов-камикадзе, также в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения балистики.

Несколько груп дронов типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Украины с севера и юга. О взрывах и работе ПВО сообщалось в Киевской и Кировоградской областях. Большинство вражеских беспилотников летело в направлении столицы.

Позже серия громких взрывов прозвучала в столице. Как отметили в КГВА, украинские силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.

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