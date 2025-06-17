Ночная атака на Киев: количество погибших возросло до 13

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, что в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Отметим, что ранее было известно, что в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью, подтверждена гибель 10 человек.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что, по оценкам миссии ООН, ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год.

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