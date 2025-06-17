Нічна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 13

Цієї ночі російські військові здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на українську столицю. В результаті ворожого обстрілу Києва загинуло більше як 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ в Києві.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди", - додали в прокуратурі.
Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракети.
Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.
Зазначимо, що раніше було відомо, що внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі, підтверджена загибель 10 людей.
Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.
Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, що, за оцінками місії ООН, нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік.
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