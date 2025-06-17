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Ночная атака на Киев: количество погибших возросло до 13

Киев, Вторник 17 июня 2025 19:54
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Ночная атака на Киев: количество погибших возросло до 13 Фото: этой ночью россияне атаковали Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью российские военные совершили одну из самых масштабных комбинированных атак на украинскую столицу. В результате вражеского обстрела Киева погибло более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного РФ в Киеве.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации под завалами до сих пор могут находиться люди", - добавили в прокуратуре.

По состоянию на 18:40 в результате ночной атаки РФ в Киеве подтверждена гибель 13 человек.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, что в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Отметим, что ранее было известно, что в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью, подтверждена гибель 10 человек.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что, по оценкам миссии ООН, ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год.

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