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Нічна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 13

Київ, Вівторок 17 червня 2025 19:54
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Нічна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 13 Фото: цієї ночі росіяни атакували Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цієї ночі російські військові здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на українську столицю. В результаті ворожого обстрілу Києва загинуло більше як 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ в Києві.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди", - додали в прокуратурі.

Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракети.

Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Зазначимо, що раніше було відомо, що внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі, підтверджена загибель 10 людей.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що, за оцінками місії ООН, нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік.

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Нічна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 13
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