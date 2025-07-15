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Ракетная атака и на подходе дроны: РФ бьет по Кривому Рогу

Кривой Рог, Вторник 15 июля 2025 23:42
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Ракетная атака и на подходе дроны: РФ бьет по Кривому Рогу Фото: РФ атаковала Кривой Рог вечером 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кривой Рог вечером 15 июля находится под атакой врага. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Вилкул также отметил, что к городу также подлетают "Шахеды".

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ на фоне атаки дронов, которые россияне запустили вечером 15 июля, также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Военные призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

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