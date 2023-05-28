Ночная атака дронов на Киев и область: появились фото последствий
Российские оккупанты сегодня, 28 мая, ночью пытались ударить по Киеву при помощи дронов-камикадзе "Шахед". В результате их атаки есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
Как отмечают правоохранители, из-за атаки РФ в Киеве погиб 41-летний мужчина. При этом еще одна женщина и мужчина получили ранения. Их госпитализировали.
Фото: в Киеве упали обломки российских дронов (facebook.com/UA.KyivPolice)
Повреждения получили жилые и нежилые дома, а также шесть автомобилей.
Пожар в Голосеевском районе
После падения обломков дрона в Голосеевском районе начался пожар на территории предприятия на площади 1200 квадратных метров. Его уже ликвидировали уточняют в ГСЧС.
Фото: в Голосеевском районе начался пожар после падения обломков дрона (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Падение обломков в Печерском районе
Также обломки падали и в Печерском районе Киева. Там есть повреждения.
Фото: последствия падения обломков БПЛА в Печерском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сбитие дронов в Киевской области
Дроны, которые запускали россияне, сбивали и в Киевской области. В полиции показали обломки вражеских БПЛА.
Фото: в Киевской области сбили дроны россиян (t.me/andrii_nebytov)
Ночная атака
Напомним, 28 мая ночью россияне провели самую масштабную атаку дронами. Они пытались бить по территории Украины, в том числе по Киеву. В столице "прилетов" не зафиксировали. Наши защитники сбили 52 БПЛА из 54.
При этом известно, что в Житомирской области из-за удара врага был поврежден объект критической инфраструктуры.
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