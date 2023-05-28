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Нічна атака дронів на Київ та область: з'явилися фото наслідків

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Неділя 28 травня 2023 11:49
Нічна атака дронів на Київ та область: з'явилися фото наслідків Фото: поліція та рятувальники показали фото наслідків нічної атаки дронів на Київ та область (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 травня, вночі намагалися вдарити по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Внаслідок їх атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Як зазначають правоохоронці, через атаку РФ у Києві загинув 41-річний чоловік. При цьому ще одна жінка та чоловік отримали поранення. Їх госпіталізували.

Фото: у Києві впали уламки російських дронів (facebook.com/UA.KyivPolice)

Пошкодження отримали житлові та нежитлові будинки, а також шість автомобілів.

Пожежа у Голосіївському районі

Після падіння уламків дрону у Голосіївському районі розпочалася пожежа на території підприємства на площі 1200 квадратних метрів. Його вже ліквідували уточнюють у ДСНС.

Фото: у Голосіївському районі розпочалася пожежа після падіння уламків дрону (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Падіння уламків у Печерському районі

Також уламки падали і у Печерському районі Києва. Там є пошкодження.

Фото: наслідки падіння уламків БПЛА у Печерському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Збиття дронів у Київській області

Дрони, які запускали росіяни, збивали і у Київській області. У поліції показали уламки ворожих БПЛА.

Фото: у Київській області збили дрони росіян (t.me/andrii_nebytov)

Нічна атака

Нагадаємо, 28 травня вночі росіяни провели наймасштабнішу атаку дронами. Вони намагалися бити територією України, в тому числі Києвом. У столиці "прильотів" не зафіксували. Наші захисники збили 52 БПЛА з 54.

При цьому відомо, що на Житомирщині через удар ворога було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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