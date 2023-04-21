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Ночная атака дронами: в Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры

Фото: из-за атаки дронами 21 апреля есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В результате атаки дронами ночью, 21 апреля, есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "шахедов" были сбиты", - рассказала она.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев.

Кроме того, россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области и попали в гражданскую инфраструктуру.

Известно, что российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

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