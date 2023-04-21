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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Пятница 21 апреля 2023 00:19
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 21 апреля на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В то же время, мониторинговые группы фиксируют взлет российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 00:18

Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в Славянске.

По состоянию на 00:15 карта тревог выглядит следующим образом:

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Что известно об угрозе

По данным мониторинговых групп, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать и российские истребители Су-30СМ.

Напомним, что 18 апреля в Херсоне раздались взрывы.

В тот же день взрывы раздавались и в Снегиревке Николаевской области.

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