Ночная активность Трампа: СМИ проанализировали привычки лидера США

Оказалось, что по подсчетам журналистов, президент США поделился своими мыслями в сети 565 раз за один месяц. Это означает, что он делает примерно 18 публикаций ежедневно. Треть из них появляется в глубокую ночь. Для сравнения, в апреле 2018 года он писал только 250 раз.

Аналитики заметили определенную закономерность: Трамп становится особенно активным в выходные дни. За весь прошлый месяц была только одна ночь в уикенд, когда он ничего не запостил. Обычно сообщения появляются до 1 часа ночи или уже после 7 утра.

Скандальный контент и роль помощников

Контент на странице президента часто вызывает споры. Трамп не боится провоцировать аудиторию. В апреле он распространял изображения, созданные искусственным интеллектом. На одном из них его показали в образе Иисуса.

Также среди публикаций были:

отредактированные фото с угрозами в адрес Ирана;

постоянная критика результатов выборов 2020 года;

призывы к своим сторонникам.

Журналисты предполагают, что не все сообщения делает сам Трамп. Помогать ему может Натали Харп, которая работает исполнительным помощником президента. Харп известна тем, что постоянно сопровождает его с оборудованием для работы в соцсетях.

Сонный президент или ночной игрок?

Такая ночная активность вызывает вопросы у врачей и оппонентов. В последнее время Трампа неоднократно видели с закрытыми глазами на официальных встречах. Это случалось даже во время пресс мероприятий.

Ночные посты и сонливость днем могут свидетельствовать о проблемах с режимом. Сам президент называет это своим типичным графиком. Однако эксперты ставят под сомнение его психическую и физическую форму для управления государством.

Реакция Белого дома

Администрация президента полностью защищает его стиль общения. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что американцы любят эти публикации. Он считает такой подход признаком прозрачности.

"Президент Трамп - это самый прозрачный и самый доступный президент в истории США для медиа, и его возвращение в Белый дом спасло традиционные медиа от банкротства. Пресса знает, что не может насытиться Трампом, а американский народ ценит его непосредственные мысли по важным для нашей страны темам", - подчеркнул Ингл.