Впервые с прошлого года. РФ сделала паузу в атаках "Шахедами" по Украине

Российская Федерация в ночь на вторник, 1 апреля, не запускала по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Это стало небольшой паузой среди постоянных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и Воздушные силы.

Что говорят в ЦПД

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - коротко написал Коваленко.

В то же время РБК-Украина обратило внимание, что последний раз Воздушные силы сообщали о движении вражеских "Шахедов" в 04:34 утра понедельника, 31 марта. А позже было опубликовано о данных работы украинской ПВО - прошлой ночью было сбито 57 из 131-го российского ударного дрона.

Дроновые атаки

Начиная с осени прошлого года Россия почти каждую ночь атаковала территорию Украины ударными дронами. Более того, в последнее время россияне применяли тактику точечных ударов "Шахедами" по городам.

Как рассказывал ранее в комментарии РБК-Украина военный эксперт Павел Нарожный, Россия изменила тактику обстрелов, и таким образом пыталась перегрузить украинскую ПВО. Ведь в последние дни фиксировались рекордные количества дронов, которые были запущены по Украине - каждую ночь более 100 беспилотников.

Только в ночь на 14 марта, по данным Воздушных сил, россияне сбавили темп и запустили всего 27 ударных дронов по типу "Шахед" и беспилотников имитаторов.

Когда была последняя пауза в ударах

Предыдущая такая пауза в беспилотной атаке была еще в 2024 году, в ночь на 10 декабря. Тогда вероятной причиной паузы называли плохие погодные условия. Стоит заметить, что тогда несколько дней в Украине был густой туман. А он может в значительной степени влиять на дальность и траекторию полетов "Шахедов".

Перед этим пауза в обстрелах фиксировалась 14 октября. Однако, вероятно, это было результатом успешного удара ВСУ по складу с дронами под Ейском.

В то же время, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что Россия значительно увеличила выпуск дронов. Это позволит им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.