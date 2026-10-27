За ночь РФ выпустила 16 ракет. Уже 12 пострадавших после атаки на университет, - Зеленский

Массированная атака РФ в ночь на 27 октября охватила Киев и ряд областей Украины. Под ударом оказались энергетика, логистика и городская инфраструктура, погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, в эту ночь российские войска применили против Украины 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников. В результате обстрела есть погибшие.

Попадание зафиксировали и в Киеве, в частности, в районе Южного моста. Зеленский назвал ночные удары серьезной эскалацией российской кампании против украинской логистики.

Число пострадавших после удара по университету возросло до 12

До 12 человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по университетскому кампусу и прилегающей территории, нанесенного вечером 26 октября. Пятеро пострадавших – студенты и сотрудники заведения.

По словам Зеленского, российские войска снова применили баллистические ракеты, когда экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара.

Какие регионы атаковала Россия

Кроме Киева под российскими ударами оказались Киевская, Винницкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Черновицкая области.

Как отметил президент, основными целями российских атак в большинстве регионов были объекты энергетики, логистическая инфраструктура и городские объекты.

Зеленский призвал не задерживать поставки ракет для ПВО

Глава государства обратил внимание на задержки со снабжением ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

По его словам, длительное ожидание таких поставок напрямую помогает России продолжать террористическую кампанию. Каждая задержка, подчеркнул он, может обернуться новым попаданием по украинскому объекту.

"Россия постоянно делает новые эскалационные шаги. Нужно давление на Россию и реальная поддержка для Украины, чтобы ситуация изменилась. Спасибо всем, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и понимает ценность того, чтобы пакеты поддержки поступали вовремя", - подытожил Зеленский.