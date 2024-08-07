Ни слова о Судже. Герасимов обещает Путину выйти на границы РФ в Курской области

Российскому диктатору Владимиру Путину пообещали ликвидировать прорвавшихся в Курскую область противников. Ему также заявили о значительных потерях нарушивших границу с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала. Он созвал заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации в Курской области и в Суджанском районе. Также традиционно в провокациях была обвинена Украина.

Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что в настоящее время россияне продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

Также он традиционно обвинил в нападении украинцев.

Что известно о "прорыве" в Курской области

Утром вторника, 6 августа, в Курской области начались масштабные беспорядки. Позже власти Суджанского района заявили о "прорыве" границы украинскими бойцами.

Также заявлялось, что украинские войска якобы заняли ряд российских населенных пунктов в Курской области. Кроме того, из других районов якобы ведется эвакуация местных жителей.