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Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление

Франсис Нганну и Тайсон Фьюри (фото: instagram.com/francisngannou)
Автор: Дмитрий Войналович

Франсис Нганну требует боя-реванша с Тайсоном Фьюри, после того как их недавний поединок закончился победой британца по решению судей. Франко-камерунский боец UFC считает, что без реванша "Цыганский король" не имеет морального права сражаться с Александром Усиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Нганну изданию TMZ Sports.

Франсис.

Он считает, что это должно произойти перед боем Тайсона против Усика.

грубыми нокаутами внутри октагона

Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде Нганну встретился с непобедимым чемпионом WBC в тяжелом весе в профессиональном боксерском поединке, названном "Битвой самых крутых".

Несмотря на то, что для Нганну это был дебют в боксе, он смог отправить Фьюри в нокдаун в третьем раунде, но проиграл разделенным решением судей (95-94, 96-93, 94-95).

Франсиса, не думает ли он оспаривать исход боя.

 

Напомним, что недавно топ-инсайдер раскрыл окончательную дату поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который перенесли якобы из-за повреждений британца.

Промоутер украинца в свою очередь потребовал доказательств травмы "Цыганского короля".

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс