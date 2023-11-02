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Нганну оскаржить результат бою з Ф'юрі? Майстер брутальних нокаутів зробив заяву

Франсіс Нганну і Тайсон Ф'юрі (фото: instagram.com/francisngannou)
Автор: Дмитро Войналович

Франсіс Нганну вимагає бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, після того, як їхній нещодавній поєдинок закінчився перемогою британця за рішенням суддів. Франко-камерунський боєць UFC вважає, що без реваншу "Циганський король" не має морального права битися з Олександром Усиком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нганну виданню TMZ Sports.

Франсіс.

Він вважає, що це має статися перед боєм Тайсона проти Усика.

добре відомий своїми брутальними нокаутами всередині октагона 

Нагадаємо, що 28 жовтня в Ер-Ріяді Нганну зустрівся з непереможним чемпіоном WBC у важкій вазі в професійному боксерському поєдинку, названому "Битвою найкрутіших".

Не зважаючи на те, що для Нганну це був дебют у боксі, він зміг відправити Ф'юрі в нокдаун у третьому раунді, та все ж програв розділеним рішенням суддів (95-94, 96-93, 94-95).

Франсіса, чи не думає він оскаржувати результат бою.

 

Нагадаємо, що нещодавно топ-інсайдер розкрив остаточну дату поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який перенесли нібито через ушкодження британця.

Натомість промоутер українця зажадав доказів травми "Циганського короля".

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс