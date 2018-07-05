НФ не хоче голосувати за ЦВК через можливі дострокові вибори, - джерела

Згідно з соцопитуваннями, у разі дострокових виборів, НФ не пройде в парламент

Небажання "Народного фронту" голосувати за оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) полягає в можливому проведенні дострокових виборів у Верховну раду України. Про це повідомляють джерела у фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП), йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".

Так, співрозмовники видання як на Банковій, так і в керівництві БПП вважають, що небажання НФ голосувати за оновлення ЦВК полягає далеко не в "зайвому" кандидаті і порушенні резолюції, а в можливому проведенні дострокових виборів у ВР.

Зазначимо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, "Народний фронт" не пройде в парламент, якщо вибори відбудуться найближчим часом, тому для партії - це великий ризик.

"Єдина причина, на сьогоднішній день їх небажання голосувати - боязнь дострокових виборів", - зазначило у бесіді з РБК-Україна джерело в керівництві БПП у середу, 4 липня.

При цьому раніше співрозмовники в оточенні президента говорили, що в "Народному фронті" усвідомлюють, що президент і БПП не підуть на дострокові вибори зі старим ЦВК.

"Тоді будуть питання до легітимності такого парламенту. Тим більше зараз, коли стільки супротивників дострокових виборів. Тому вони намагаються убезпечити себе і відстрочити питання ЦВК до того часу, коли вже буде неможливо розпустити Верховну раду", - пояснило джерело видання.

Зазначимо, Верховна рада України сьогодні, 5 червня 2018 року, розгляне зміни складу Центральної виборчої комісії.

Раніше заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко заявляв, що якщо питання обрання нового складу Центральної виборчої комісії не буде розглядатися в цей четвер, Верховна рада повинна його відкласти на наступну сесію.