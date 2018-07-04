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В Раде допускают перенос голосования за ЦИК на следующую сессию

НовостиПолитика    04.07.2018 - 12:42
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

Много нардепов с 10 июля будут находиться в Брюсселе из-за саммита Украина-ЕС, саммита НАТО и заседания ПАСЕ

Если вопрос избрания нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не будет рассматриваться этот четверг, Верховная рада должна его отложить на следующую сессию. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в последнюю сессионную неделю июля в парламенте уже не будет необходимого количества голосов за состав ЦИК.

"Надеюсь, что голосование за ЦИК в четверг состоится. Консультации проходят уже больше года. Уже различные варианты были предложены. Мы настаиваем на том, чтобы формирование нового состава ЦИК рассматривалось именно в четверг. Другого дня для этого не будет. Если нет (голосование в четверг не состоится, - ред.), я прогнозирую, что последняя неделя может не собрать необходимое количество депутатов в зале", - заявил Березенко.

По его словам, многие депутаты с 10 июля будут находиться в Брюсселе из-за саммита Украина-ЕС, саммита НАТО и заседания ПАСЕ.

"На следующей неделе необходимого количества голосов не будет по объективным причинам. А это значит, что мы откладываем формирование ЦИК, которая уже использовала любое право работать согласно срокам. Мы считаем, что сегодня все механизмы для того, чтобы выбрать 13 членов ЦИК после консультаций с фракциями - абсолютно возможны", - добавил нардеп.

Напомним, во вторник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент начнет работу с избрания нового состава ЦИК.

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Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Сергей Березенко, Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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