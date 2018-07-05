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Интервью

НФ не хочет голосовать за ЦИК из-за возможных досрочных выборов, - источники

НовостиПолитика    05.07.2018 - 09:07
Фото: лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)
Фото: лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Согласно соцопросам, в случае досрочных выборов, НФ не пройдет в парламент

Нежелание "Народного фронта" голосовать за обновление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заключается в возможном проведении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Об этом сообщают источники во фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), говорится в материале РБК-Украина "Курс на выборы: сможет ли Верховная рада назначить новых членов ЦИК".

Так, собеседники издания как на Банковой, так и в руководстве БПП полагают, что нежелание НФ голосовать за обновление ЦИК заключается далеко не в "лишнем" кандидате и нарушении резолюции, а в возможном проведении досрочных выборов в ВР.

Отметим, согласно последним социологическим опросам, "Народный фронт" не пройдет в парламент, если выборы состоятся в ближайшее время, поэтому для партии - это большой риск.

"Единственная причина на сегодняшний день их нежелания голосовать - боязнь досрочных выборов", - отметил в беседе с РБК-Украина источник в руководстве БПП в среду, 4 июля.

При этом ранее собеседники в окружении президента говорили, что в "Народном фронте" осознают, что президент и БПП не пойдут на досрочные выборы со старым ЦИК.

"Тогда будут вопросы к легитимности такого парламента. Тем более сейчас, когда столько противников досрочных выборов. Поэтому они пытаются обезопасить себя и отсрочить вопрос ЦИК к тому времени, когда уже будет невозможно распустить Верховную Раду", - объяснял источник издания.

Отметим, Верховная рада Украины сегодня, 5 июня 2018 года, рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии.

Ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявлял, что если вопрос избрания нового состава Центральной избирательной комиссии не будет рассматриваться в этот четверг, Верховная рада должна его отложить на следующую сессию.

 

Парубий хочет провести в ЦИК Леонтия Шипилова, - источник Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК
Теги публикации: Арсений Яценюк, Центральная избирательная комиссия, Народный фронт, выборы, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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