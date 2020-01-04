Президента Каталонії відсторонили від посади

Фото: Кім Торра (flickr.com)

Раніше суд заборонив Торре займати державні посади за відмову прибрати сепаратистську символіку з громадських будівель

Виборчий рада Іспанії усунув голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торру зі складу регіонального парламенту, що несе за собою втрату президентської посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне рішення було прийнято виборчим радою Іспанії 3 січня. Статутом автономії Каталонія визначає, що голова уряду регіону повинен бути одночасно і законодавцем у регіональних зборах.

Раніше в грудні Вищий суд Каталонії заборонив Торре займати державні посади протягом 18 місяців за відмову видалити сепаратистську символіку з громадських будівель під час виборчої кампанії.

Нагадаємо, в кінці жовтня глава регіонального уряду Каталонії Кім Торра заявив про необхідність проведення нового референдуму за незалежність регіону протягом наступних двох років. В Каталонії планують провести новий референдум до 2021 року.

Раніше РБК-Україна писало, що суд в Брюсселі призупинила процедуру екстрадиції колишнього голови автономного уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Екстрадиція Пучдемона припинена до тих пір, поки європарламент не позбавить його депутатського мандата.