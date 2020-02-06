Іспанський уряд домовився почати переговори з Каталонією

Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)

Офіційні переговори між Мадридом і Каталонією повинні початися до кінця лютого

Уряди Іспанії та Каталонії домовилися розпочати офіційні переговори щодо тривалого політичної кризи в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомляє AP.

Відповідну заяву Санчес зробив після зустрічі з лідером каталонських сепаратистів Кімом Торрой 6 лютого. При цьому під час зустрічі сторони не змогли досягти серйозних проривів, хоча і домовилися почати офіційні переговори до кінця лютого.

"Я пропоную, щоб ми починали з початку. Щоб відновити діалог в тому місці, де наші шляхи розійшлися... Я прийшов сюди, щоб поговорити. Я ціную тон і готовність президента Торри. Це була важлива розмова двох керівників", - заявив Санчес

Перед засіданням Торра заявив, що буде вимагати від Мадрида дозволити проведення законного референдуму про відокремлення Каталонії.

Нагадаємо, на початку січня виборчий рада Іспанії усунув голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торру зі складу регіонального парламенту, що несе за собою втрату президентської посади.

Раніше Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.