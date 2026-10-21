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В НБУ опровергли слухи об отставке Пышного

15:30 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Ростислав Шаправский
В НБУ опровергли слухи об отставке Пышного Фото: глава Нацбанка Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
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В НБУ опровергли распространенные в СМИ слухи о том, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный якобы "подал заявление об отставке" после обысков НАБУ.

Об этом Нацбанк сообщил в комментарии РБК-Украина.

Обыски у Пышного

Утром 21 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что детективы при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили следственные действия в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

В НАБУ подчеркнули, что "никого не задерживали и никому не сообщали о подозрении". Остальные детали дела не разглашаются в рамках досудебного расследования.

В Нацбанке подтвердили проведение следственных действий и заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Дополнительные объяснения обещали предоставить после завершения процессуальных действий.

Что известно об Андрее Пышном

Андрей Пышный возглавил Национальный банк Украины в октябре 2022 года. За его назначение проголосовало 290 народных депутатов.

До этого он почти девять лет руководил "Ощадбанком", куда пришел в 2014 году.

Пышный также работал в банковском секторе, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны и народным депутатом Украины VII созыва.

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