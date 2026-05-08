Миф о "народе-победителе": как СССР присвоил победу над нацизмом и что умалчивает Кремль
После завершения Второй мировой войны СССР начал формировать миф об "особой роли" россиян в победе над нацизмом. Эта идеология годами культивировалась внутри Советского Союза, а сегодня ее продолжает использовать Россия.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, заведующий сектором Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.
Главное:
- Присвоение победы: После 1945 года Сталин начал формировать миф об исключительной роли русских в победе, игнорируя вклад других народов и западных союзников.
- Соучастие в агрессии: Историки отмечают, что без пакта с нацистами и раздела Польши в 1939 году Вторая мировая война могла бы не начаться.
- Миф об обороне: СССР готовился не к защите, а к наступлению на Европу.
- Помощь Запада: Без ленд-лиза и открытия второго фронта союзниками Советский Союз вряд ли смог бы выстоять в войне против нацизма.
- Украинский вклад: Капитуляцию Японии (финал Второй мировой) от имени СССР подписывал украинец Кузьма Деревянко, что часто замалчивается российской пропагандой.
- Современная пропаганда: Кремль продолжает использовать советские наработки, чтобы оправдывать современную агрессию и продвигать идею "исключительности" россиян.
Как в СССР создавали миф о "главном народе-победителе"
По словам историка, после войны советская власть активно продвигала идею об "общей победе советского народа", однако в этой концепции ключевую роль отводили именно россиянам.
Это, в частности, подчеркивал Иосиф Сталин после завершения войны.
Кабачий объяснил, что из-за закрытости СССР и отсутствия свободного доступа к альтернативной информации этот нарратив десятилетиями работал внутри страны и формировал у граждан ощущение "исключительности".
Сегодня же, по его словам, Россия продолжает использовать этот подход уже как элемент современной пропаганды.
"Путину выгодно говорить, что именно русские победили нацистов", - отметил историк.
Почему без СССР Вторая мировая могла не начаться
Кабачий также обратил внимание на то, что в российском нарративе часто замалчивается роль самого Советского Союза в начале Второй мировой войны.
Историк напомнил, что в 1939 году СССР подписал с нацистской Германией пакт о ненападении, после чего произошел раздел Польши. Кроме того, Советский Союз пытался вмешаться в Финляндию, а также захватил Буковину и Бессарабию.
"Многие предпочитают не помнить, что если бы не СССР, Вторая мировая бы не началась", - подчеркнул Кабачий.
СССР готовился не к обороне
По словам историка, существует немало свидетельств того, что Советский Союз готовился не к оборонительной войне.
В частности, в школах учеников учили обращению с оружием, а накануне войны выдавали пособия с картами Германии и инструкциями по действиям на европейской территории. Также активно изучался немецкий язык.
Кабачий считает, что именно из-за такой подготовки СССР понес огромные потери в первые месяцы войны, когда немецкие войска быстро уничтожили авиацию и окружили стратегические объекты.
Смог ли бы СССР победить без Запада
Историк также убежден, что без помощи западных союзников Советский Союз вряд ли смог бы победить в войне. Речь идет не только о программе ленд-лиза, но и об открытии второго фронта в Европе.
Кабачий напомнил, что Сталин долгое время требовал от союзников более активных действий против Германии, а после завершения войны в Европе Красную армию перебросили на Дальний Восток для участия в войне против Японии.
Он также обратил внимание, что акт капитуляции Японии от СССР подписывал украинец Кузьма Деревянко, который знал японский язык.
Ранее РБК-Украина писало, почему Украина официально отмечает завершение Второй мировой войны 8 мая, а не 9-го, как это было по советской традиции. Мы объясняли исторические причины изменения даты, роль Украины в войне, масштабы потерь и современное переосмысление памяти о Второй мировой на фоне российской агрессии.