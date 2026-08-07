Незаконно списывали с военного учета: суд арестовал экс-чиновников ТЦК на Закарпатье

Суд арестовал экс-чиновников Мукачевского ТЦК

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал двум бывшим руководителям ТЦК и СП меры пресечения. Их будут содержать под стражей без права внесения залога.

Незаконно увольняли с военного учета

В рамках специальной операции "Честный призыв" сотрудники ГБР совместно с Нацполицией задержали:

экс-начальника Мукачевского ТЦК и СП,

экс-начальника отдела учета и бронирования за масштабные нарушения установленных правил.

Им доложено о подозрении в организации незаконного исключения военнообязанных из учета по состоянию здоровья.

Следствие также проверяет обстоятельства незаконного уничтожения более 1,1 тысячи личных дел граждан, исключенных из военного учета по состоянию здоровья.

По материалам ГБР часть мужчин уже восстановили на военном учете и направили на повторное прохождение военно-врачебных комиссий. Некоторые из них были признаны годными к военной службе и мобилизованы.

Что угрожает

Экс-руководителя РТЦК и СП и его бывшего подчиненного подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.