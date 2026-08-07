Незаконно списували з військового обліку: суд арештував експосадовців ТЦК на Закарпатті

Колишній начальника Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглий "заробляли" на незаконному списанні з військового обліку. Тепер їх судитимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав двом колишнім керівникам ТЦК та СП запобіжні заходи. Їх триматимуть під вартою без права внесення застави.
У межах спеціальної операції "Чесний призов" працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали:
Їм повідомлено про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я.
Слідство також перевіряє обставини незаконного знищення понад 1,1 тисяч особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров’я.
За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували.
Екскерівника РТЦК та СП і його колишнього підозрюють в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Раніше РБК-Україна писало, що тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий вилучили безпідставно щонайменше 1577 осіб з військового обліку. 1142 з них нібито за станом здоров’я.
Також 6 серпня стало відомо про масштабні обшуки. На Закарпатті розслідують справу про незаконне списання чоловіків з військового обліку. Частина з них вже виїхала за кордон.