Незаконно списували з військового обліку: суд арештував експосадовців ТЦК на Закарпатті

Суд арештував експосадовців Мукачівського ТЦК

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав двом колишнім керівникам ТЦК та СП запобіжні заходи. Їх триматимуть під вартою без права внесення застави.

Незаконно звільняли з військового обліку

У межах спеціальної операції "Чесний призов" працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали:

ексначальника Мукачівського ТЦК та СП,

ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил.

Їм повідомлено про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я.

Слідство також перевіряє обставини незаконного знищення понад 1,1 тисяч особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров’я.

За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували.

Що загрожує

Екскерівника РТЦК та СП і його колишнього підозрюють в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.