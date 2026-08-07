В ТЦК на Закарпатье незаконно списали с военного учета более 1,5 тысячи мужчин

В рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК" на Закарпатье разоблачена масштабная схема незаконного исключения военнообязанных из учета, которая действовала в 2022-2024 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным следствия, ее организовали тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП и его подчиненный, ответственный за военный учет и бронирование.

Механизм фактически был поставлен на поток. В военно-учетные, медицинские и другие служебные документы вносили недостоверные сведения, на основании которых мужчин без законных оснований признавали непригодными к военной службе.

За такую "услугу" брали от 5 до 10 тысяч долларов.

По меньшей мере, 1577 человек таким образом безосновательно исключили из военного учета. 1142 из них якобы по состоянию здоровья.

Когда возникла угроза разоблачения, в Мукачевском ТЦК начали избавляться от доказательств.

В августе 2024 тогдашний руководитель РТЦК и СП, по данным следствия, оформил фиктивный акт об изъятии и уничтожил справки, решения ВЛК и другую медицинскую документацию. Документы, которые по закону должны храниться 75 лет.

Однако следователи восстановили необходимую информацию по данным НСЗУ, свидетельским показаниям, результатам экспертиз и другим материалам. В настоящее время 120 человек уже восстановлены на военном учете. Проверка по другим продолжается.

В ходе расследования проведено 17 обысков у действующих и бывших работников Мукачевского РТЦК и СП, членов ВЛК и других фигурантов.

Двум бывшим чиновникам доложено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Прокуроры будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Следствие продолжается. Стражи порядка устанавливают роль отдельных членов ВЛК и других возможных участников схемы.