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Судно, яке незаконно видобувало пісок в окупованому Криму, повторно арештували

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 12:40
Судно, яке незаконно видобувало пісок в окупованому Криму, повторно арештували
Фото: арештоване судно (dumskaya net.)

Процесуальне керівництво у провадженні наразі передано до Департаменту щодо злочинів

Печерський районний суд м. Києва повторно арештував судно, завдяки якому незаконно видобували пісок у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму. Процесуальне керівництво у провадженні наразі передано до Департаменту щодо злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, Печерський районний суд м. Києва 16 травня 2020 року задовольнив клопотання Головного слідчого управління Нацполіції. На судно було накладено арешт у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя окупованої території в Криму.

Як зазначається, раніше судно було продане американській фірмі, які в свою чергу перейменували судно на TRUMP D - і підняли на ньому прапор Федерації Сент-Кітс і Невіс. Однак пізніше виявилось, що за флоридською компанією стоять все росіяни, чий офіс знаходиться в Москві.

Нагадаємо, один з районних судів Одеси скасував арешт російського судна, яке незаконно добувало пісок у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаКримсудноСуд
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